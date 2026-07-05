Dilan Madushanka Jayalath
batsman
|Full name:
|Dilan Madushanka Jayalath
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|14
|Innings
|9
|0
|0
|Overs
|27.2
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|130
|0
|0
|Wickets
|5
|0
|0
|Avg
|26
|0
|0
|SR
|32.8
|0
|0
|Eco
|4.75
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|14
|Innings
|41
|20
|14
|Not outs
|2
|2
|1
|Runs
|987
|433
|234
|Balls Faced
|1910
|658
|263
|Avg
|25.3
|24.05
|18
|SR
|51.67
|65.8
|88.97
|Fours
|102
|44
|24
|Fifties
|2
|3
|1
|Sixies
|7
|4
|3
|Highest
|203
|85
|78
|Hundreds
|1
|0
|0