Dilan Madushanka Jayalath

Dilan Madushanka Jayalath

batsman

Full name:Dilan Madushanka Jayalath
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Dambulla Nsl

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches252114
Innings900
Overs27.200
Balls---
Maidens300
Runs13000
Wickets500
Avg2600
SR32.800
Eco4.7500
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches252114
Innings412014
Not outs221
Runs987433234
Balls Faced1910658263
Avg25.324.0518
SR51.6765.888.97
Fours1024424
Fifties231
Sixies743
Highest2038578
Hundreds100

Another Players

Peiris, Sachintha

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Thennakoon, Amesh

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Atharagalla, Nimasara

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Mohsin, Mohammad

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Maneeshan, Gayan

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Tillakaratne, Duvindu

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Nanayakkara, Adeesha Nirmal

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Silva, Amshi de

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Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

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Fernando, Asitha

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