Munasinghe Arachchige Dushan Ishara

Munasinghe Arachchige Dushan Ishara

all rounder

Full name:Munasinghe Arachchige Dushan Ishara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Durbar Rajshahi

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3436547
Innings2645131
Overs19.0681.2317.588.5
Balls----
Maidens05240
Runs9928451679608
Wickets2907125
Avg49.531.6123.6424.32
SR5745.4226.8521.32
Eco5.214.175.286.84
BB2963
4w0610
5w0220
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3436547
Innings2715839
Not outs1997
Runs3519221188572
Balls Faced3531791419464
Avg353124.2417.87
SR10060.4583.72123.27
Fours21846739
Fifties0651
Sixies1463421
Highest2219310058
Hundreds0310

Munasinghe Arachchige Dushan Ishara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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