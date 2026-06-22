Dion Curt Stovell

Dion Curt Stovell

all rounder

Full name:Dion Curt Stovell
Nationality:Bermuda
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Bermuda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches12829
Innings8824
Overs20.149.280.1
Balls---
Maidens000
Runs163273565
Wickets5924
Avg32.630.3323.54
SR24.232.8820.04
Eco8.085.537.04
BB234
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches12829
Innings11828
Not outs303
Runs71288343
Balls Faced83354328
Avg8.873613.72
SR85.5481.35104.57
Fours73641
Fifties021
Sixies043
Highest197756
Hundreds000

Dion Curt Stovell Schedule & Results

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