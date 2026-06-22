T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
Bermuda vs Belize
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
48
BEL
45
Bermuda vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69
all rounder
|Full name:
|Dion Curt Stovell
|Nationality:
|Bermuda
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|12
|8
|29
|Innings
|8
|8
|24
|Overs
|20.1
|49.2
|80.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|163
|273
|565
|Wickets
|5
|9
|24
|Avg
|32.6
|30.33
|23.54
|SR
|24.2
|32.88
|20.04
|Eco
|8.08
|5.53
|7.04
|BB
|2
|3
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|12
|8
|29
|Innings
|11
|8
|28
|Not outs
|3
|0
|3
|Runs
|71
|288
|343
|Balls Faced
|83
|354
|328
|Avg
|8.87
|36
|13.72
|SR
|85.54
|81.35
|104.57
|Fours
|7
|36
|41
|Fifties
|0
|2
|1
|Sixies
|0
|4
|3
|Highest
|19
|77
|56
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
48
BEL
45
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BMU
73
PAN
69