Ekant Sen

Ekant Sen

batsman

Full name:Ekant Sen
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Himachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91225
Innings010
Overs01.00
Balls---
Maidens000
Runs010
Wickets000
Avg000
SR000
Eco010
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91225
Innings101021
Not outs115
Runs203276416
Balls Faced399363330
Avg22.5530.6626
SR50.8776.03126.06
Fours292739
Fifties012
Sixies3417
Highest4611652
Hundreds010

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