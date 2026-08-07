Ekant Sen
batsman
|Full name:
|Ekant Sen
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|25
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|1
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|1
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|25
|Innings
|10
|10
|21
|Not outs
|1
|1
|5
|Runs
|203
|276
|416
|Balls Faced
|399
|363
|330
|Avg
|22.55
|30.66
|26
|SR
|50.87
|76.03
|126.06
|Fours
|29
|27
|39
|Fifties
|0
|1
|2
|Sixies
|3
|4
|17
|Highest
|46
|116
|52
|Hundreds
|0
|1
|0