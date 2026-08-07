Sumeet Verma
batsman
|Full name:
|Sumeet Verma
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|47
|40
|Innings
|11
|18
|16
|Overs
|62.2
|57.1
|28.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|1
|0
|Runs
|230
|331
|201
|Wickets
|5
|5
|4
|Avg
|46
|66.2
|50.25
|SR
|74.8
|68.6
|42
|Eco
|3.68
|5.79
|7.17
|BB
|3
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|47
|40
|Innings
|40
|39
|32
|Not outs
|6
|4
|4
|Runs
|1255
|653
|391
|Balls Faced
|2380
|826
|324
|Avg
|36.91
|18.65
|13.96
|SR
|52.73
|79.05
|120.67
|Fours
|149
|56
|25
|Fifties
|7
|4
|3
|Sixies
|8
|12
|20
|Highest
|160
|82
|54
|Hundreds
|2
|0
|0