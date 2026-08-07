Sumeet Verma

Sumeet Verma

batsman

Full name:Sumeet Verma
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Himachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches234740
Innings111816
Overs62.257.128.0
Balls---
Maidens410
Runs230331201
Wickets554
Avg4666.250.25
SR74.868.642
Eco3.685.797.17
BB331
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches234740
Innings403932
Not outs644
Runs1255653391
Balls Faced2380826324
Avg36.9118.6513.96
SR52.7379.05120.67
Fours1495625
Fifties743
Sixies81220
Highest1608254
Hundreds200

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