Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera

Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera

batsman

Full name:Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Konark Suryas Odisha

Southern Super Stars

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches21394136137
Innings0511210385
Overs010.0854.0544.2234.5
Balls-----
Maidens00113400
Runs092294223941639
Wickets01849357
Avg09235.0225.7428.75
SR0606135.1124.71
Eco09.23.444.396.97
BB01664
4w00111
5w00220
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches21394136137
Innings213155133133
Not outs01137
Runs15215472632912811
Balls Faced29164539133552258
Avg7.517.9130.6825.3122.3
SR51.72131.0987.6698.09124.49
Fours225547419343
Fifties01242111
Sixies071379494
Highest115319114282
Hundreds00920

Another Players

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