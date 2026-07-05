Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera
batsman
|Full name:
|Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|94
|136
|137
|Innings
|0
|5
|112
|103
|85
|Overs
|0
|10.0
|854.0
|544.2
|234.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|113
|40
|0
|Runs
|0
|92
|2942
|2394
|1639
|Wickets
|0
|1
|84
|93
|57
|Avg
|0
|92
|35.02
|25.74
|28.75
|SR
|0
|60
|61
|35.11
|24.71
|Eco
|0
|9.2
|3.44
|4.39
|6.97
|BB
|0
|1
|6
|6
|4
|4w
|0
|0
|1
|1
|1
|5w
|0
|0
|2
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|94
|136
|137
|Innings
|2
|13
|155
|133
|133
|Not outs
|0
|1
|1
|3
|7
|Runs
|15
|215
|4726
|3291
|2811
|Balls Faced
|29
|164
|5391
|3355
|2258
|Avg
|7.5
|17.91
|30.68
|25.31
|22.3
|SR
|51.72
|131.09
|87.66
|98.09
|124.49
|Fours
|2
|25
|547
|419
|343
|Fifties
|0
|1
|24
|21
|11
|Sixies
|0
|7
|137
|94
|94
|Highest
|11
|53
|191
|142
|82
|Hundreds
|0
|0
|9
|2
|0