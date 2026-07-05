Southern Super Stars

Southern Super Stars

Gender:Men

Players

2026 Players

Abdur Razzak

Bangladesh

Abhishek Sakuja

India

Abhishek Santosh Raut

India

Adeesha Thilanchana

Sri Lanka

Ajit Chandila

Amit Gajanan Paunikar

India

Arun Chaprana

India

Asif Mansoori

Balapuwaduge Manukulasuriya Amith Jeevan Mendis

Sri lanka

Chirag Jayeshkumar Gandhi

India

Diwesh Gurdev Pathania

India

Dwayne John Bravo

Trinidad and Tobago

Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera

Sri Lanka

Elton Chigumbura

Zimbabwe

Hamid Hassan

Afghanistan

Hamilton Masakadza

Zimbabwe

Harbhajan Singh Plaha

India

Jaskaranvir Singh Paul

British Indian Ocean Territory

Jesal Balibhai Karia

India

Kamran Khan

Kedar Jadhav

Krishnakumar Dinesh Karthik

India

Malmeege Amila Aponso

Sri Lanka

Martin James Guptill

New Zealand

Monu Kumar Singh

India

Parthiv Ajay Patel

India

Pawan Negi

India

Pinnaduwage Chaturanga de Silva

Sri Lanka

Puneet Bisht

India

Puneet Mehra

India

Punit Bisht

Rahul Mahesh Yadav

Rajat Bhatia

India

Rameez Khan

Ranasinghe Arachchige Suranga Lakmal

Sri Lanka

Ravi Jangid

India

Robin Bist

India

Sarabjit Ladda

India

Saurabh Sunil Tiwary

India

Shreevats Pratyush Goswami

India

Siddharth Kishorkumar Trivedi

India

Suboth Bhati

India

Sudeep Tyagi

India

Varun Sood

India

Waqarullah Ishaq

Afghanistan

Another teams

Kerala

Kerala

Uttarakhand

Uttarakhand

Bengal

Bengal

India A

India A

Buffalo Blasters

Buffalo Blasters

Simba Kings

Simba Kings

Royal Rhinos

Royal Rhinos

Kings Bay Royals

Kings Bay Royals

Manipal Tigers

Manipal Tigers

Gujarat Giants

Gujarat Giants