Follow us
2026 Players
Abdur Razzak
Bangladesh
Abhishek Sakuja
India
Abhishek Santosh Raut
Adeesha Thilanchana
Sri Lanka
Ajit Chandila
Amit Gajanan Paunikar
Arun Chaprana
Asif Mansoori
Balapuwaduge Manukulasuriya Amith Jeevan Mendis
Sri lanka
Chirag Jayeshkumar Gandhi
Diwesh Gurdev Pathania
Dwayne John Bravo
Trinidad and Tobago
Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera
Elton Chigumbura
Zimbabwe
Hamid Hassan
Afghanistan
Hamilton Masakadza
Harbhajan Singh Plaha
Jaskaranvir Singh Paul
British Indian Ocean Territory
Jesal Balibhai Karia
Kamran Khan
Kedar Jadhav
Krishnakumar Dinesh Karthik
Malmeege Amila Aponso
Martin James Guptill
New Zealand
Monu Kumar Singh
Parthiv Ajay Patel
Pawan Negi
Pinnaduwage Chaturanga de Silva
Puneet Bisht
Puneet Mehra
Punit Bisht
Rahul Mahesh Yadav
Rajat Bhatia
Rameez Khan
Ranasinghe Arachchige Suranga Lakmal
Ravi Jangid
Robin Bist
Sarabjit Ladda
Saurabh Sunil Tiwary
Shreevats Pratyush Goswami
Siddharth Kishorkumar Trivedi
Suboth Bhati
Sudeep Tyagi
Varun Sood
Waqarullah Ishaq
Kerala
Uttarakhand
Bengal
India A
Buffalo Blasters
Simba Kings
Royal Rhinos
Kings Bay Royals
Manipal Tigers
Gujarat Giants