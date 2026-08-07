Faisal Khan
batsman
|Full name:
|Faisal Khan
|Nationality:
|Saudi Arabia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|7
|7
|23
|Innings
|10
|12
|7
|10
|Overs
|18.2
|104.0
|55.1
|18.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|24
|8
|0
|Runs
|164
|297
|233
|164
|Wickets
|3
|10
|12
|3
|Avg
|54.66
|29.7
|19.41
|54.66
|SR
|36.66
|62.4
|27.58
|36.66
|Eco
|8.94
|2.85
|4.22
|8.94
|BB
|2
|4
|4
|2
|4w
|0
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|7
|7
|23
|Innings
|23
|11
|5
|23
|Not outs
|2
|3
|2
|2
|Runs
|605
|220
|80
|605
|Balls Faced
|353
|566
|138
|353
|Avg
|28.8
|27.5
|26.66
|28.8
|SR
|171.38
|38.86
|57.97
|171.38
|Fours
|69
|24
|3
|69
|Fifties
|4
|1
|0
|4
|Sixies
|33
|0
|0
|33
|Highest
|83
|55
|34
|83
|Hundreds
|0
|0
|0
|0