Faisal Khan

Faisal Khan

batsman

Full name:Faisal Khan
Nationality:Saudi Arabia

Teams

2023 Teams

Saudi Arabia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches237723
Innings1012710
Overs18.2104.055.118.2
Balls----
Maidens02480
Runs164297233164
Wickets310123
Avg54.6629.719.4154.66
SR36.6662.427.5836.66
Eco8.942.854.228.94
BB2442
4w0010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches237723
Innings2311523
Not outs2322
Runs60522080605
Balls Faced353566138353
Avg28.827.526.6628.8
SR171.3838.8657.97171.38
Fours6924369
Fifties4104
Sixies330033
Highest83553483
Hundreds0000

Another Players

Khan, Faisal

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Wahid, Abdul

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