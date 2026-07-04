Fraser William Sheat

Fraser William Sheat

bowler

Full name:Fraser William Sheat
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2892
Innings5492
Overs765.166.05.0
Balls---
Maidens19420
Runs228635034
Wickets8982
Avg25.6843.7517
SR51.5849.515
Eco2.985.36.8
BB931
4w300
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2892
Innings3461
Not outs1350
Runs407530
Balls Faced670491
Avg19.38530
SR60.74108.160
Fours5220
Fifties200
Sixies730
Highest60350
Hundreds000

Another Players

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