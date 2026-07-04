Fraser William Sheat
bowler
|Full name:
|Fraser William Sheat
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|9
|2
|Innings
|54
|9
|2
|Overs
|765.1
|66.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|194
|2
|0
|Runs
|2286
|350
|34
|Wickets
|89
|8
|2
|Avg
|25.68
|43.75
|17
|SR
|51.58
|49.5
|15
|Eco
|2.98
|5.3
|6.8
|BB
|9
|3
|1
|4w
|3
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|9
|2
|Innings
|34
|6
|1
|Not outs
|13
|5
|0
|Runs
|407
|53
|0
|Balls Faced
|670
|49
|1
|Avg
|19.38
|53
|0
|SR
|60.74
|108.16
|0
|Fours
|52
|2
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|7
|3
|0
|Highest
|60
|35
|0
|Hundreds
|0
|0
|0