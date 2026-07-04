Gyanendra Malla
batsman
|Full name:
|Gyanendra Malla
|Nationality:
|Nepal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|45
|1
|80
|68
|Innings
|2
|0
|0
|5
|1
|Overs
|3.0
|0
|0
|30.0
|0.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|18
|0
|0
|138
|4
|Wickets
|1
|0
|0
|6
|0
|Avg
|18
|0
|0
|23
|0
|SR
|18
|0
|0
|30
|0
|Eco
|6
|0
|0
|4.6
|24
|BB
|1
|0
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|45
|1
|80
|68
|Innings
|37
|39
|2
|80
|60
|Not outs
|1
|1
|0
|4
|4
|Runs
|876
|883
|6
|1874
|1267
|Balls Faced
|1318
|734
|19
|2943
|1129
|Avg
|24.33
|23.23
|3
|24.65
|22.62
|SR
|66.46
|120.3
|31.57
|63.67
|112.22
|Fours
|90
|76
|1
|188
|106
|Fifties
|7
|2
|0
|12
|3
|Sixies
|15
|36
|0
|19
|44
|Highest
|75
|107
|6
|91
|107
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
|1