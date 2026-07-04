Gyanendra Malla

Gyanendra Malla

batsman

Full name:Gyanendra Malla
Nationality:Nepal

Teams

2023 Teams

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches374518068
Innings20051
Overs3.00030.00.1
Balls-----
Maidens00000
Runs18001384
Wickets10060
Avg1800230
SR1800300
Eco6004.624
BB10020
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches374518068
Innings373928060
Not outs11044
Runs876883618741267
Balls Faced13187341929431129
Avg24.3323.23324.6522.62
SR66.46120.331.5763.67112.22
Fours90761188106
Fifties720123
Sixies153601944
Highest75107691107
Hundreds01001

Another Players

Desai, Mrugng Monty

Desai, Mrugng Monty

Dhami, Hemanta

Dhami, Hemanta

Chand, Aakash

Chand, Aakash

Jora, Sundeep

Jora, Sundeep

Dhakal, Mousom

Dhakal, Mousom

Kami, Sompal

Kami, Sompal

Lamichhane, Sandeep

Lamichhane, Sandeep

GC, Pratish

GC, Pratish

Singh Airee, Kamal

Singh Airee, Kamal

Yadav, Bibek Kumar

Yadav, Bibek Kumar