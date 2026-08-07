Hardik Patel
bowler
|Full name:
|Hardik Patel
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|31
|41
|Innings
|40
|31
|40
|Overs
|770.0
|268.2
|145.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|172
|19
|0
|Runs
|2347
|1149
|952
|Wickets
|75
|34
|38
|Avg
|31.29
|33.79
|25.05
|SR
|61.6
|47.35
|22.92
|Eco
|3.04
|4.28
|6.55
|BB
|11
|5
|3
|4w
|4
|1
|0
|5w
|2
|1
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|31
|41
|Innings
|30
|14
|5
|Not outs
|11
|11
|2
|Runs
|79
|41
|4
|Balls Faced
|554
|113
|10
|Avg
|4.15
|13.66
|1.33
|SR
|14.25
|36.28
|40
|Fours
|10
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|18
|15
|2
|Hundreds
|0
|0
|0