Hardik Patel

Hardik Patel

bowler

Full name:Hardik Patel
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Gujarat

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches233141
Innings403140
Overs770.0268.2145.1
Balls---
Maidens172190
Runs23471149952
Wickets753438
Avg31.2933.7925.05
SR61.647.3522.92
Eco3.044.286.55
BB1153
4w410
5w210
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches233141
Innings30145
Not outs11112
Runs79414
Balls Faced55411310
Avg4.1513.661.33
SR14.2536.2840
Fours1020
Fifties000
Sixies100
Highest18152
Hundreds000

Another Players

Chauhan, Saurav Dilipsingh

Chauhan, Saurav Dilipsingh

Kumar, Umang Rohit

Kumar, Umang Rohit

Gandhi, Chirag

Gandhi, Chirag

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit

Bishnoi, Ravi

Bishnoi, Ravi

Raval, Dhruv

Raval, Dhruv

Patel, Axar

Patel, Axar

Patel, Parthiv

Patel, Parthiv

Patel, Karan

Patel, Karan