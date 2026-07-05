HJ Chamberlain

HJ Chamberlain

batsman

Full name:HJ Chamberlain
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches41
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches41
Innings71
Not outs01
Runs1694
Balls Faced4307
Avg24.140
SR39.357.14
Fours210
Fifties00
Sixies10
Highest1324
Hundreds10

Another Players

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew

Jamieson, Kyle

Jamieson, Kyle

Astle, Todd

Astle, Todd

Foulkes, Zak

Foulkes, Zak

Davey, Sean Benjamin

Davey, Sean Benjamin

McKenzie, Angus

McKenzie, Angus

Laughlin, Ben

Laughlin, Ben

Hay, Mitchell James

Hay, Mitchell James