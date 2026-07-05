HJ Chamberlain
batsman
|Full name:
|HJ Chamberlain
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|1
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|1
|Innings
|7
|1
|Not outs
|0
|1
|Runs
|169
|4
|Balls Faced
|430
|7
|Avg
|24.14
|0
|SR
|39.3
|57.14
|Fours
|21
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|Highest
|132
|4
|Hundreds
|1
|0