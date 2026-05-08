Huzaifa Mohammed

Huzaifa Mohammed

bowler

Full name:Huzaifa Mohammed
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1111
Overs38.538.5
Balls--
Maidens22
Runs300300
Wickets66
Avg5050
SR38.8338.83
Eco7.727.72
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings66
Not outs44
Runs4444
Balls Faced6969
Avg2222
SR63.7663.76
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest2323
Hundreds00

Huzaifa Mohammed Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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Singh, Kulwinderjit

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