Jair McAllister
batsman
|Full name:
|Jair McAllister
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|9
|1
|Innings
|17
|1
|Overs
|195.2
|1.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|33
|0
|Runs
|674
|7
|Wickets
|34
|1
|Avg
|19.82
|7
|SR
|34.47
|6
|Eco
|3.45
|7
|BB
|7
|1
|4w
|1
|0
|5w
|1
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|9
|1
|Innings
|11
|0
|Not outs
|1
|0
|Runs
|25
|0
|Balls Faced
|43
|0
|Avg
|2.5
|0
|SR
|58.13
|0
|Fours
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|12
|0
|Hundreds
|0
|0