Jair McAllister

Jair McAllister

batsman

Full name:Jair McAllister

Teams

2025 Teams

Barbados Pride

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches91
Innings171
Overs195.21.0
Balls--
Maidens330
Runs6747
Wickets341
Avg19.827
SR34.476
Eco3.457
BB71
4w10
5w10
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches91
Innings110
Not outs10
Runs250
Balls Faced430
Avg2.50
SR58.130
Fours40
Fifties00
Sixies00
Highest120
Hundreds00

Another Players

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Walcott, Tevyn

Walcott, Tevyn

Harding, Keon

Harding, Keon

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Carter, Jonathan

Carter, Jonathan

Holder, Chaim

Holder, Chaim

Holder, Jason

Holder, Jason

Springer, Shamar

Springer, Shamar

Hope, Shai

Hope, Shai

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic