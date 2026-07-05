Jake Richard Doran

Jake Richard Doran

wicket keeper

Full name:Jake Richard Doran
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches63269
Innings1000
Overs29.000
Balls---
Maidens200
Runs13000
Wickets200
Avg6500
SR8700
Eco4.4800
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches63269
Innings111236
Not outs361
Runs308157347
Balls Faced781178855
Avg28.5233.79.4
SR39.4472.7185.45
Fours353523
Fifties1700
Sixies1140
Highest12310528
Hundreds320

Another Players

Webster, Beau

Webster, Beau

Wright, Mac

Wright, Mac

Wakim, Charlie

Wakim, Charlie

O Connor, Aidan

O Connor, Aidan

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Bell, Gabe

Bell, Gabe

Silk, Jordan

Silk, Jordan

Oates, Keegan

Oates, Keegan

Neil-Smith, Lawrence

Neil-Smith, Lawrence

Davis, Nicholas

Davis, Nicholas