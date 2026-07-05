Jake Richard Doran
wicket keeper
|Full name:
|Jake Richard Doran
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|26
|9
|Innings
|10
|0
|0
|Overs
|29.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|130
|0
|0
|Wickets
|2
|0
|0
|Avg
|65
|0
|0
|SR
|87
|0
|0
|Eco
|4.48
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|26
|9
|Innings
|111
|23
|6
|Not outs
|3
|6
|1
|Runs
|3081
|573
|47
|Balls Faced
|7811
|788
|55
|Avg
|28.52
|33.7
|9.4
|SR
|39.44
|72.71
|85.45
|Fours
|353
|52
|3
|Fifties
|17
|0
|0
|Sixies
|11
|4
|0
|Highest
|123
|105
|28
|Hundreds
|3
|2
|0