James Edwin Graham Logan

James Edwin Graham Logan

bowler

Full name:James Edwin Graham Logan
Nationality:England

Teams

2023 Teams

Kent

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches652
Innings952
Overs80.133.04.0
Balls---
Maidens2000
Runs20420718
Wickets1232
Avg17699
SR40.086612
Eco2.546.274.5
BB521
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches652
Innings940
Not outs220
Runs84460
Balls Faced350660
Avg12230
SR2469.690
Fours1130
Fifties000
Sixies000
Highest21170
Hundreds000

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Bhuiyan, Arafat

Bhuiyan, Arafat

O Riordan, Marcus

O Riordan, Marcus

Qadri, Hamidullah

Qadri, Hamidullah

Denly, Joe

Denly, Joe

Agar, Wes

Agar, Wes