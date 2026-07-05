James Edwin Graham Logan
bowler
|Full name:
|James Edwin Graham Logan
|Nationality:
|England
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|2
|Innings
|9
|5
|2
|Overs
|80.1
|33.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|20
|0
|0
|Runs
|204
|207
|18
|Wickets
|12
|3
|2
|Avg
|17
|69
|9
|SR
|40.08
|66
|12
|Eco
|2.54
|6.27
|4.5
|BB
|5
|2
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|2
|Innings
|9
|4
|0
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|84
|46
|0
|Balls Faced
|350
|66
|0
|Avg
|12
|23
|0
|SR
|24
|69.69
|0
|Fours
|11
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|21
|17
|0
|Hundreds
|0
|0
|0