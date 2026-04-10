Nathan Nicholas Gilchrist

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Worcestershire vs Kent
County Championship
WOR
(24 ov.) 94/1
KEN
196
Kent vs Derbyshire
County Championship
KEN
352
DER
(5 ov.) 24/0
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI