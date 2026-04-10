Nathan Nicholas Gilchrist

Nathan Nicholas Gilchrist

bowler

Full name:Nathan Nicholas Gilchrist
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kent

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches2119
Innings3219
Overs489.4113.4
Balls--
Maidens651
Runs1965806
Wickets6524
Avg30.2333.58
SR45.228.41
Eco4.017.09
BB85
4w30
5w21
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches2119
Innings2511
Not outs13
Runs14965
Balls Faced42783
Avg6.28.12
SR34.8978.31
Fours226
Fifties00
Sixies11
Highest2533
Hundreds00

Nathan Nicholas Gilchrist Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(5 ov.) 52/0

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

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Hogan, Michael

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Crawley, Zak

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Quinn, Matt

Bhuiyan, Arafat

Bhuiyan, Arafat

O Riordan, Marcus

O Riordan, Marcus

Qadri, Hamidullah

Qadri, Hamidullah

Denly, Joe

Denly, Joe

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob