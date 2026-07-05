Jandre Coetzee
all rounder
|Full name:
|Jandre Coetzee
|Nationality:
|Thailand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|82
|72
|55
|Innings
|3
|4
|147
|70
|54
|Overs
|15.0
|10.0
|2162.4
|502.4
|194.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|3
|490
|39
|6
|Runs
|37
|34
|6213
|2375
|1230
|Wickets
|5
|5
|313
|108
|84
|Avg
|7.4
|6.8
|19.84
|21.99
|14.64
|SR
|18
|12
|41.45
|27.92
|13.9
|Eco
|2.46
|3.4
|2.87
|4.72
|6.31
|BB
|4
|2
|13
|5
|4
|4w
|1
|0
|17
|4
|1
|5w
|0
|0
|16
|2
|0
|10w
|0
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|82
|72
|55
|Innings
|3
|2
|118
|52
|29
|Not outs
|1
|0
|30
|11
|14
|Runs
|35
|49
|2180
|1012
|235
|Balls Faced
|43
|41
|3628
|1253
|214
|Avg
|17.5
|24.5
|24.77
|24.68
|15.66
|SR
|81.39
|119.51
|60.08
|80.76
|109.81
|Fours
|5
|3
|272
|92
|16
|Fifties
|0
|0
|8
|3
|0
|Sixies
|1
|1
|30
|19
|4
|Highest
|26
|40
|97
|77
|40
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0