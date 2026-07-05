Jandre Coetzee

Jandre Coetzee

all rounder

Full name:Jandre Coetzee
Nationality:Thailand

Teams

2024 Teams

Thailand

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches34827255
Innings341477054
Overs15.010.02162.4502.4194.4
Balls-----
Maidens43490396
Runs3734621323751230
Wickets5531310884
Avg7.46.819.8421.9914.64
SR181241.4527.9213.9
Eco2.463.42.874.726.31
BB421354
4w101741
5w001620
10w00200

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches34827255
Innings321185229
Not outs10301114
Runs354921801012235
Balls Faced434136281253214
Avg17.524.524.7724.6815.66
SR81.39119.5160.0880.76109.81
Fours532729216
Fifties00830
Sixies1130194
Highest2640977740
Hundreds00000

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Liangwichian, Chiraphong

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Desungnoen, Sorawat

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Pengkumta, Chanchai

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Kalasi, Anucha

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Suanchuai, Phiriyapong

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