Benjamin Van Rensburg

Benjamin Van Rensburg

bowler

Full name:Benjamin Van Rensburg

Teams

2026 Teams

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches483
Innings783
Overs83.562.012.0
Balls---
Maidens2120
Runs23329564
Wickets1454
Avg16.645916
SR35.9274.418
Eco2.774.755.33
BB522
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches483
Innings260
Not outs040
Runs14280
Balls Faced42690
Avg7140
SR33.3340.570
Fours220
Fifties000
Sixies000
Highest14250
Hundreds000

Another Players

Coetzee, Jandre

Coetzee, Jandre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Rasemene, Andrew

Rasemene, Andrew

Abrahams, Gerhardt

Abrahams, Gerhardt

Mnci, Avumile

Mnci, Avumile

Jones, Evan

Jones, Evan

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques

Motlhoaring, Orapeleng

Motlhoaring, Orapeleng