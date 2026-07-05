Benjamin Van Rensburg
bowler
|Full name:
|Benjamin Van Rensburg
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|3
|Innings
|7
|8
|3
|Overs
|83.5
|62.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|21
|2
|0
|Runs
|233
|295
|64
|Wickets
|14
|5
|4
|Avg
|16.64
|59
|16
|SR
|35.92
|74.4
|18
|Eco
|2.77
|4.75
|5.33
|BB
|5
|2
|2
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|3
|Innings
|2
|6
|0
|Not outs
|0
|4
|0
|Runs
|14
|28
|0
|Balls Faced
|42
|69
|0
|Avg
|7
|14
|0
|SR
|33.33
|40.57
|0
|Fours
|2
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|14
|25
|0
|Hundreds
|0
|0
|0