Jawad Mohammad Royen
batsman
|Full name:
|Jawad Mohammad Royen
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|16
|Innings
|3
|15
|Overs
|11.2
|99.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|3
|3
|Runs
|35
|484
|Wickets
|2
|9
|Avg
|17.5
|53.77
|SR
|34
|66
|Eco
|3.08
|4.88
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|16
|Innings
|5
|13
|Not outs
|0
|1
|Runs
|117
|405
|Balls Faced
|225
|498
|Avg
|23.4
|33.75
|SR
|52
|81.32
|Fours
|13
|28
|Fifties
|1
|3
|Sixies
|3
|10
|Highest
|50
|79
|Hundreds
|0
|0