Jawad Mohammad Royen

Jawad Mohammad Royen

batsman

Full name:Jawad Mohammad Royen

Teams

2024 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches416
Innings315
Overs11.299.0
Balls--
Maidens33
Runs35484
Wickets29
Avg17.553.77
SR3466
Eco3.084.88
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches416
Innings513
Not outs01
Runs117405
Balls Faced225498
Avg23.433.75
SR5281.32
Fours1328
Fifties13
Sixies310
Highest5079
Hundreds00

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Rahman, Taibur

Rahman, Taibur

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Swadhin, Aks

Swadhin, Aks

Hayet, Shafiul

Hayet, Shafiul

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin