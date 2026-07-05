Jawinder Singh

Jawinder Singh

batsman

Full name:Jawinder Singh
Nationality:Malta

Teams

2023 Teams

Malta

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches11
Innings11
Overs2.02.0
Balls--
Maidens00
Runs2121
Wickets00
Avg00
SR00
Eco10.510.5
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches11
Innings11
Not outs00
Runs00
Balls Faced11
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Another Players

Khan, Bilal Muhammad

Khan, Bilal Muhammad

Maithani, Gaurav

Maithani, Gaurav

George, Basil

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Khanna, Niraj

Khanna, Niraj

Aziz Malek, Zoheb

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Bishnoi, Ashok

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Manu, Yadav

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Alocious, Anil

Alocious, Anil

Thamotharam, Varun Prasath

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Arora, Bikram

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