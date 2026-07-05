Jethli Van Briesies

Jethli Van Briesies

batsman

Full name:Jethli Van Briesies

Teams

2026 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18193
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18193
Innings27183
Not outs001
Runs34354161
Balls Faced95171448
Avg12.730.0530.5
SR36.0675.77127.08
Fours37576
Fifties020
Sixies131
Highest4710724
Hundreds010

Another Players

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Moletsane, Pheku

Moletsane, Pheku

Malife, Liabona

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Tait, Stephan

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Walters, Basheeru

Walters, Basheeru

America, Hershell Bradley

America, Hershell Bradley

Kaber, Thomas

Kaber, Thomas

du Plessis, Jean

du Plessis, Jean

Piedt, Marcello

Piedt, Marcello