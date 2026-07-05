Jethli Van Briesies
batsman
|Full name:
|Jethli Van Briesies
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|19
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|19
|3
|Innings
|27
|18
|3
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|343
|541
|61
|Balls Faced
|951
|714
|48
|Avg
|12.7
|30.05
|30.5
|SR
|36.06
|75.77
|127.08
|Fours
|37
|57
|6
|Fifties
|0
|2
|0
|Sixies
|1
|3
|1
|Highest
|47
|107
|24
|Hundreds
|0
|1
|0