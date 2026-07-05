Basheeru-Deen Walters
bowler
|Full name:
|Basheeru-Deen Walters
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|138
|119
|77
|Innings
|242
|116
|77
|Overs
|3387.3
|809.0
|236.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|760
|51
|5
|Runs
|10992
|4447
|1800
|Wickets
|360
|149
|61
|Avg
|30.53
|29.84
|29.5
|SR
|56.45
|32.57
|23.22
|Eco
|3.24
|5.49
|7.62
|BB
|10
|5
|3
|4w
|13
|5
|0
|5w
|12
|2
|0
|10w
|2
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|138
|119
|77
|Innings
|184
|56
|19
|Not outs
|66
|25
|9
|Runs
|1545
|365
|68
|Balls Faced
|2578
|488
|85
|Avg
|13.09
|11.77
|6.8
|SR
|59.93
|74.79
|80
|Fours
|160
|24
|6
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|60
|8
|1
|Highest
|55
|39
|15
|Hundreds
|0
|0
|0