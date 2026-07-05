Basheeru-Deen Walters

Basheeru-Deen Walters

bowler

Full name:Basheeru-Deen Walters
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches13811977
Innings24211677
Overs3387.3809.0236.1
Balls---
Maidens760515
Runs1099244471800
Wickets36014961
Avg30.5329.8429.5
SR56.4532.5723.22
Eco3.245.497.62
BB1053
4w1350
5w1220
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches13811977
Innings1845619
Not outs66259
Runs154536568
Balls Faced257848885
Avg13.0911.776.8
SR59.9374.7980
Fours160246
Fifties300
Sixies6081
Highest553915
Hundreds000

Another Players

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