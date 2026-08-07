Joseph Lalthankhuma
batsman
|Full name:
|Joseph Lalthankhuma
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|11
|11
|Innings
|7
|6
|1
|Overs
|24.0
|21.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|83
|131
|7
|Wickets
|0
|3
|0
|Avg
|0
|43.66
|0
|SR
|0
|42
|0
|Eco
|3.45
|6.23
|7
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|11
|11
|Innings
|17
|11
|9
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|256
|170
|98
|Balls Faced
|740
|382
|166
|Avg
|15.05
|17
|12.25
|SR
|34.59
|44.5
|59.03
|Fours
|33
|16
|4
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|73
|43
|27
|Hundreds
|0
|0
|0