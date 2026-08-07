Joseph Lalthankhuma

Joseph Lalthankhuma

batsman

Full name:Joseph Lalthankhuma
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mizoram

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches101111
Innings761
Overs24.021.01.0
Balls---
Maidens200
Runs831317
Wickets030
Avg043.660
SR0420
Eco3.456.237
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches101111
Innings17119
Not outs011
Runs25617098
Balls Faced740382166
Avg15.051712.25
SR34.5944.559.03
Fours33164
Fifties100
Sixies010
Highest734327
Hundreds000

Another Players

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Ralte, Lalhruai

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Cariappa, KC

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Lalhruaizela

Lalhruaizela

Lalmuanzuala, F

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Ralte, Rosiamliana

Ralte, Rosiamliana