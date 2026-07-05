Joseph Leach
all rounder
|Full name:
|Joseph Leach
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|128
|59
|54
|Innings
|227
|58
|49
|Overs
|3628.4
|431.3
|141.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|711
|19
|0
|Runs
|11937
|2501
|1355
|Wickets
|450
|57
|52
|Avg
|26.52
|43.87
|26.05
|SR
|48.38
|45.42
|16.32
|Eco
|3.28
|5.79
|9.57
|BB
|10
|4
|5
|4w
|21
|2
|0
|5w
|17
|0
|1
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|128
|59
|54
|Innings
|188
|46
|33
|Not outs
|26
|14
|8
|Runs
|3821
|903
|261
|Balls Faced
|6194
|853
|230
|Avg
|23.58
|28.21
|10.44
|SR
|61.68
|105.86
|113.47
|Fours
|521
|99
|25
|Fifties
|23
|3
|0
|Sixies
|34
|20
|6
|Highest
|114
|88
|24
|Hundreds
|2
|0
|0