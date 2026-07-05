Joseph Leach

Joseph Leach

all rounder

Full name:Joseph Leach
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2024 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1285954
Innings2275849
Overs3628.4431.3141.3
Balls---
Maidens711190
Runs1193725011355
Wickets4505752
Avg26.5243.8726.05
SR48.3845.4216.32
Eco3.285.799.57
BB1045
4w2120
5w1701
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1285954
Innings1884633
Not outs26148
Runs3821903261
Balls Faced6194853230
Avg23.5828.2110.44
SR61.68105.86113.47
Fours5219925
Fifties2330
Sixies34206
Highest1148824
Hundreds200

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth