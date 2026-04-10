Taylor Ryan Cornall

Taylor Ryan Cornall

batsman

Full name:Taylor Ryan Cornall
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches89
Innings24
Overs2.021.2
Balls--
Maidens00
Runs9130
Wickets03
Avg043.33
SR042.66
Eco4.56.09
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches89
Innings139
Not outs12
Runs142310
Balls Faced396415
Avg11.8344.28
SR35.8574.69
Fours1420
Fifties03
Sixies02
Highest3197
Hundreds00

Taylor Ryan Cornall Schedule & Results

County Championship

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth

Darley, Harry Charles

Darley, Harry Charles