Adam William Finch

Adam William Finch

bowler

Full name:Adam William Finch
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Manchester Super Giants

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches241416
Innings411316
Overs572.398.354.2
Balls---
Maidens8210
Runs2210608540
Wickets611414
Avg36.2243.4238.57
SR56.3142.2123.28
Eco3.866.179.93
BB733
4w300
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches241416
Innings3478
Not outs1524
Runs3377150
Balls Faced11635446
Avg17.7314.212.5
SR28.97131.48108.69
Fours4064
Fifties000
Sixies243
Highest332430
Hundreds000

Adam William Finch Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(18 ov.) 141/8

The Hundred

One-Day Cup

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Finn, Steven

Finn, Steven

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Tongue, Josh

Tongue, Josh

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan