Oliver Hugo Cox

Oliver Hugo Cox

batsman

Full name:Oliver Hugo Cox
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings2
Not outs1
Runs17
Balls Faced37
Avg17
SR45.94
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest15
Hundreds0

Oliver Hugo Cox Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth

Darley, Harry Charles

Darley, Harry Charles