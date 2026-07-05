Karl Johan Birkenstock
batsman
|Full name:
|Karl Johan Birkenstock
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|9
|9
|32
|13
|Innings
|11
|4
|9
|17
|6
|Overs
|41.0
|5.0
|57.0
|69.0
|7.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|2
|0
|0
|Runs
|264
|44
|314
|439
|68
|Wickets
|5
|0
|5
|11
|0
|Avg
|52.8
|0
|62.8
|39.9
|0
|SR
|49.2
|0
|68.4
|37.63
|0
|Eco
|6.43
|8.8
|5.5
|6.36
|9.48
|BB
|2
|0
|2
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|9
|9
|32
|13
|Innings
|18
|4
|17
|28
|8
|Not outs
|1
|1
|0
|3
|4
|Runs
|258
|81
|153
|393
|181
|Balls Faced
|447
|45
|628
|694
|123
|Avg
|15.17
|27
|9
|15.72
|45.25
|SR
|57.71
|180
|24.36
|56.62
|147.15
|Fours
|25
|9
|12
|40
|16
|Fifties
|1
|1
|0
|1
|2
|Sixies
|2
|4
|1
|4
|8
|Highest
|61
|59
|24
|61
|69
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0