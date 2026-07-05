Karl Johan Birkenstock

Karl Johan Birkenstock

batsman

Full name:Karl Johan Birkenstock
Nationality:Namibia

Teams

2023 Teams

Namib Desert Lions

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches20993213
Innings1149176
Overs41.05.057.069.07.1
Balls-----
Maidens00200
Runs2644431443968
Wickets505110
Avg52.8062.839.90
SR49.2068.437.630
Eco6.438.85.56.369.48
BB20230
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches20993213
Innings18417288
Not outs11034
Runs25881153393181
Balls Faced44745628694123
Avg15.1727915.7245.25
SR57.7118024.3656.62147.15
Fours259124016
Fifties11012
Sixies24148
Highest6159246169
Hundreds00000

Another Players

Brassell, Jack Thomas

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Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

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Julie, Renaldo

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Davin, Niko

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Du Plessis, Franscois Schalk

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Shikongo, Ben

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Brussell, Jack

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Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

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