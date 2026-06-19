Jean-Pierre Kotze

Jean-Pierre Kotze

wicket keeper

Full name:Jean-Pierre Kotze
Nationality:Namibia
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches818397051
Innings00200
Overs005.000
Balls-----
Maidens00000
Runs001600
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco003.200
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches818397051
Innings818746645
Not outs01467
Runs29937714161520697
Balls Faced33730629731855580
Avg37.3722.1720.2225.3318.34
SR88.72123.247.6281.94120.17
Fours273117312759
Fifties00541
Sixies1021154232
Highest136101102148101
Hundreds11121

Jean-Pierre Kotze Schedule & Results

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