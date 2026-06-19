T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
wicket keeper
|Full name:
|Jean-Pierre Kotze
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|left handed batsman
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|18
|39
|70
|51
|Innings
|0
|0
|2
|0
|0
|Overs
|0
|0
|5.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|16
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|3.2
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|18
|39
|70
|51
|Innings
|8
|18
|74
|66
|45
|Not outs
|0
|1
|4
|6
|7
|Runs
|299
|377
|1416
|1520
|697
|Balls Faced
|337
|306
|2973
|1855
|580
|Avg
|37.37
|22.17
|20.22
|25.33
|18.34
|SR
|88.72
|123.2
|47.62
|81.94
|120.17
|Fours
|27
|31
|173
|127
|59
|Fifties
|0
|0
|5
|4
|1
|Sixies
|10
|21
|15
|42
|32
|Highest
|136
|101
|102
|148
|101
|Hundreds
|1
|1
|1
|2
|1
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG