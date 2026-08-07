Kartikeya Kak

Kartikeya Kak

batsman

Full name:Kartikeya Kak
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches632
Innings1132
Overs171.319.07.0
Balls---
Maidens2110
Runs7379474
Wickets2434
Avg30.731.3318.5
SR42.873810.5
Eco4.294.9410.57
BB823
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches632
Innings1221
Not outs311
Runs5750
Balls Faced16050
Avg6.3350
SR35.621000
Fours710
Fifties000
Sixies200
Highest1650
Hundreds000

Another Players

Rakshann Readi

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Reddy, Nithish

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Singh, Yudhvir

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Rayudu, Ambati

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Seth, Bhavesh

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Sahani, Chandan

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Hassan, Mehdi

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Raj, S Praneeth

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Reddy, Mandadi Abhirath

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Agarwal, Tanmay

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