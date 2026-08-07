Kartikeya Kak
batsman
|Full name:
|Kartikeya Kak
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|3
|2
|Innings
|11
|3
|2
|Overs
|171.3
|19.0
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|21
|1
|0
|Runs
|737
|94
|74
|Wickets
|24
|3
|4
|Avg
|30.7
|31.33
|18.5
|SR
|42.87
|38
|10.5
|Eco
|4.29
|4.94
|10.57
|BB
|8
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|3
|2
|Innings
|12
|2
|1
|Not outs
|3
|1
|1
|Runs
|57
|5
|0
|Balls Faced
|160
|5
|0
|Avg
|6.33
|5
|0
|SR
|35.62
|100
|0
|Fours
|7
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|16
|5
|0
|Hundreds
|0
|0
|0