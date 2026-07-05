Kasun Weeranga

Kasun Weeranga

all rounder

Full name:Kasun Weeranga
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches492
Innings682
Overs42.040.05.0
Balls---
Maidens520
Runs16419528
Wickets243
Avg8248.759.33
SR1266010
Eco3.94.875.6
BB122
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches492
Innings651
Not outs511
Runs8580
Balls Faced351000
Avg814.50
SR22.85580
Fours220
Fifties010
Sixies000
Highest8510
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

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Thennakoon, Amesh

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Atharagalla, Nimasara

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Mohsin, Mohammad

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Maneeshan, Gayan

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Gayashan, Dileepa

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Koththiigoda Kankanamge, Kevin

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Ekanayake, Kavindu

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Premaratne, Aravinda

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Tyron, Shiwakumar

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