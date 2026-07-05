Kasun Weeranga
all rounder
|Full name:
|Kasun Weeranga
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|2
|Innings
|6
|8
|2
|Overs
|42.0
|40.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|2
|0
|Runs
|164
|195
|28
|Wickets
|2
|4
|3
|Avg
|82
|48.75
|9.33
|SR
|126
|60
|10
|Eco
|3.9
|4.87
|5.6
|BB
|1
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|2
|Innings
|6
|5
|1
|Not outs
|5
|1
|1
|Runs
|8
|58
|0
|Balls Faced
|35
|100
|0
|Avg
|8
|14.5
|0
|SR
|22.85
|58
|0
|Fours
|2
|2
|0
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|8
|51
|0
|Hundreds
|0
|0
|0