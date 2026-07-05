Kedar Mahadav Jadhav
batsman
|Full name:
|Kedar Mahadav Jadhav
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|73
|9
|82
|180
|157
|Innings
|42
|0
|17
|57
|4
|Overs
|197.5
|0
|39.5
|248.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|2
|2
|0
|Runs
|1020
|0
|171
|1321
|88
|Wickets
|27
|0
|1
|33
|4
|Avg
|37.77
|0
|171
|40.03
|22
|SR
|43.96
|0
|239
|45.09
|15
|Eco
|5.15
|0
|4.29
|5.32
|8.8
|BB
|3
|0
|1
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|73
|9
|82
|180
|157
|Innings
|52
|6
|130
|154
|136
|Not outs
|19
|0
|11
|37
|34
|Runs
|1389
|122
|5721
|5342
|2496
|Balls Faced
|1367
|99
|8110
|5168
|1945
|Avg
|42.09
|20.33
|48.07
|45.65
|24.47
|SR
|101.6
|123.23
|70.54
|103.36
|128.32
|Fours
|141
|12
|754
|532
|223
|Fifties
|6
|1
|22
|31
|14
|Sixies
|24
|3
|81
|113
|82
|Highest
|120
|58
|327
|141
|84
|Hundreds
|2
|0
|16
|10
|0