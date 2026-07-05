Kedar Mahadav Jadhav

Kedar Mahadav Jadhav

batsman

Full name:Kedar Mahadav Jadhav
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Maharashtra

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches73982180157
Innings42017574
Overs197.5039.5248.010.0
Balls-----
Maidens10220
Runs10200171132188
Wickets2701334
Avg37.77017140.0322
SR43.96023945.0915
Eco5.1504.295.328.8
BB30132
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches73982180157
Innings526130154136
Not outs190113734
Runs1389122572153422496
Balls Faced136799811051681945
Avg42.0920.3348.0745.6524.47
SR101.6123.2370.54103.36128.32
Fours14112754532223
Fifties61223114
Sixies2438111382
Highest1205832714184
Hundreds2016100

Another Players

Singh, Taranjit

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Yadav, Sunil

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Shaikh, Naushad

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Ostwal, Vicky

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Palkar, Ashay

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Khatpe, Onkar

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Patil, Digvijay

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Fulpagar, Swapnil

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Yadav, Manoj

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Mhatre, Siddharth

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