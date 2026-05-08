Kepler Lukies

Kepler Lukies

bowler

Full name:Kepler Lukies
Nationality:Philippines
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches88
Innings88
Overs30.030.0
Balls--
Maidens11
Runs174174
Wickets1111
Avg15.8115.81
SR16.3616.36
Eco5.85.8
BB55
4w00
5w11
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches88
Innings66
Not outs33
Runs3636
Balls Faced4343
Avg1212
SR83.7283.72
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest88
Hundreds00

Kepler Lukies Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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