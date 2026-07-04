Kopiyawattege Kalana Vichithra Perera

Kopiyawattege Kalana Vichithra Perera

bowler

Full name:Kopiyawattege Kalana Vichithra Perera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Sinhalese Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches143829
Innings233825
Overs226.1216.573.3
Balls---
Maidens45152
Runs7011028488
Wickets274435
Avg25.9623.3613.94
SR50.2529.5612.6
Eco3.094.746.63
BB453
4w020
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches143829
Innings132513
Not outs5104
Runs10817031
Balls Faced21923137
Avg13.511.333.44
SR49.3173.5983.78
Fours11130
Fifties000
Sixies542
Highest29328
Hundreds000

Another Players

Daniel, Shavon

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Gimhan Liyanage, Sithara

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Attanayake, Lahiru

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Jayathilake, Nimanka

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Rajitha, Kasun

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Asalanka, Charith

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Karunanayake, Nipun

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Jayasuriya, Prabath

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Gunawardene, Avishka

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Somarathne, Ranuda

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