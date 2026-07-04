Kopiyawattege Kalana Vichithra Perera
bowler
|Full name:
|Kopiyawattege Kalana Vichithra Perera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|38
|29
|Innings
|23
|38
|25
|Overs
|226.1
|216.5
|73.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|45
|15
|2
|Runs
|701
|1028
|488
|Wickets
|27
|44
|35
|Avg
|25.96
|23.36
|13.94
|SR
|50.25
|29.56
|12.6
|Eco
|3.09
|4.74
|6.63
|BB
|4
|5
|3
|4w
|0
|2
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|38
|29
|Innings
|13
|25
|13
|Not outs
|5
|10
|4
|Runs
|108
|170
|31
|Balls Faced
|219
|231
|37
|Avg
|13.5
|11.33
|3.44
|SR
|49.31
|73.59
|83.78
|Fours
|11
|13
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|5
|4
|2
|Highest
|29
|32
|8
|Hundreds
|0
|0
|0