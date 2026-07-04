Shavon Daniel

Shavon Daniel

batsman

Full name:Shavon Daniel
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4326
Innings210
Overs7.01.00
Balls---
Maidens200
Runs1980
Wickets000
Avg000
SR000
Eco2.7180
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4326
Innings4324
Not outs002
Runs41159614
Balls Faced41978493
Avg102.7519.6627.9
SR98.0975.64124.54
Fours44744
Fifties103
Sixies18133
Highest2093280
Hundreds200

Shavon Daniel Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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