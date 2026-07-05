Kosala Ravindu Silva
all rounder
|Full name:
|Kosala Ravindu Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|7
|7
|Innings
|1
|2
|0
|Overs
|2.0
|13.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|3
|97
|0
|Wickets
|0
|2
|0
|Avg
|0
|48.5
|0
|SR
|0
|39
|0
|Eco
|1.5
|7.46
|0
|BB
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|7
|7
|Innings
|13
|7
|7
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|211
|76
|88
|Balls Faced
|322
|108
|92
|Avg
|16.23
|10.85
|14.66
|SR
|65.52
|70.37
|95.65
|Fours
|29
|7
|10
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|1
|Highest
|75
|41
|28
|Hundreds
|0
|0
|0