Kosala Ravindu Silva

Kosala Ravindu Silva

all rounder

Full name:Kosala Ravindu Silva
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches777
Innings120
Overs2.013.00
Balls---
Maidens100
Runs3970
Wickets020
Avg048.50
SR0390
Eco1.57.460
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches777
Innings1377
Not outs001
Runs2117688
Balls Faced32210892
Avg16.2310.8514.66
SR65.5270.3795.65
Fours29710
Fifties100
Sixies011
Highest754128
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

Peiris, Sachintha

Thennakoon, Amesh

Thennakoon, Amesh

Atharagalla, Nimasara

Atharagalla, Nimasara

Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Maneeshan, Gayan

Maneeshan, Gayan

Gayashan, Dileepa

Gayashan, Dileepa

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Ekanayake, Kavindu

Ekanayake, Kavindu

Premaratne, Aravinda

Premaratne, Aravinda

Tyron, Shiwakumar

Tyron, Shiwakumar