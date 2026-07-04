Krishan Sanjula Wijesuriya Arachchige

Krishan Sanjula Wijesuriya Arachchige

wicket keeper

Full name:Krishan Sanjula Wijesuriya Arachchige
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Sinhalese Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches323029
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs500
Wickets000
Avg000
SR000
Eco500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches323029
Innings492727
Not outs535
Runs1346973601
Balls Faced24271303529
Avg30.5940.5427.31
SR55.4574.67113.61
Fours1379249
Fifties1076
Sixies101521
Highest9212871
Hundreds010

Another Players

Daniel, Shavon

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Gimhan Liyanage, Sithara

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Attanayake, Lahiru

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Jayathilake, Nimanka

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Rajitha, Kasun

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Asalanka, Charith

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Karunanayake, Nipun

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Perera, Kalana

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Gunawardene, Avishka

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