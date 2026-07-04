Krishan Sanjula Wijesuriya Arachchige
wicket keeper
|Full name:
|Krishan Sanjula Wijesuriya Arachchige
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|30
|29
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|1.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|5
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|30
|29
|Innings
|49
|27
|27
|Not outs
|5
|3
|5
|Runs
|1346
|973
|601
|Balls Faced
|2427
|1303
|529
|Avg
|30.59
|40.54
|27.31
|SR
|55.45
|74.67
|113.61
|Fours
|137
|92
|49
|Fifties
|10
|7
|6
|Sixies
|10
|15
|21
|Highest
|92
|128
|71
|Hundreds
|0
|1
|0