Kshitij Dhimantbhai Patel
batsman
|Full name:
|Kshitij Dhimantbhai Patel
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|6
|Innings
|0
|1
|1
|Overs
|0
|1.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|4
|6
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|4
|6
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|6
|Innings
|4
|4
|5
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|72
|142
|97
|Balls Faced
|195
|205
|91
|Avg
|18
|47.33
|24.25
|SR
|36.92
|69.26
|106.59
|Fours
|10
|15
|7
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|1
|2
|Highest
|57
|89
|44
|Hundreds
|0
|0
|0