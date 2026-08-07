Kshitij Dhimantbhai Patel

Kshitij Dhimantbhai Patel

batsman

Full name:Kshitij Dhimantbhai Patel
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Gujarat

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches256
Innings011
Overs01.01.0
Balls---
Maidens000
Runs046
Wickets000
Avg000
SR000
Eco046
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches256
Innings445
Not outs011
Runs7214297
Balls Faced19520591
Avg1847.3324.25
SR36.9269.26106.59
Fours10157
Fifties110
Sixies012
Highest578944
Hundreds000

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