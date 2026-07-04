Leo James Carter

Leo James Carter

batsman

Full name:Leo James Carter
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches514563
Innings200
Overs6.000
Balls---
Maidens000
Runs2400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco400
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches514563
Innings853958
Not outs8716
Runs2555972968
Balls Faced50191225795
Avg33.1830.3723.04
SR50.979.34121.76
Fours3187570
Fifties1374
Sixies343334
Highest22610488
Hundreds310

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Rutherford, Hamish

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Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew

Holder, Jason

Holder, Jason