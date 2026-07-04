Leo James Carter
batsman
|Full name:
|Leo James Carter
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|45
|63
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|6.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|24
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|45
|63
|Innings
|85
|39
|58
|Not outs
|8
|7
|16
|Runs
|2555
|972
|968
|Balls Faced
|5019
|1225
|795
|Avg
|33.18
|30.37
|23.04
|SR
|50.9
|79.34
|121.76
|Fours
|318
|75
|70
|Fifties
|13
|7
|4
|Sixies
|34
|33
|34
|Highest
|226
|104
|88
|Hundreds
|3
|1
|0