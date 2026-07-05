Matthew Spoors

Matthew Spoors

batsman

Full name:Matthew Spoors
Nationality:Canada

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Perth Scorchers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches5101010
Innings0101
Overs02.002.0
Balls----
Maidens0000
Runs0505
Wickets0101
Avg0505
SR012012
Eco02.502.5
BB0101
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches5101010
Innings59109
Not outs0202
Runs86269182269
Balls Faced158225325225
Avg17.238.4218.238.42
SR54.43119.5556119.55
Fours10302130
Fifties0101
Sixies2626
Highest3310833108
Hundreds0101

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Marsh, Mitchell

Marsh, Mitchell

Haskett, Liam

Haskett, Liam

Hardie, Aaron

Hardie, Aaron

O'Neill, Fergus

O'Neill, Fergus

Richardson, Jhye

Richardson, Jhye

Kelly, Matthew

Kelly, Matthew