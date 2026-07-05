Matthew Spoors
batsman
|Full name:
|Matthew Spoors
|Nationality:
|Canada
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|10
|10
|10
|Innings
|0
|1
|0
|1
|Overs
|0
|2.0
|0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|5
|0
|5
|Wickets
|0
|1
|0
|1
|Avg
|0
|5
|0
|5
|SR
|0
|12
|0
|12
|Eco
|0
|2.5
|0
|2.5
|BB
|0
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|10
|10
|10
|Innings
|5
|9
|10
|9
|Not outs
|0
|2
|0
|2
|Runs
|86
|269
|182
|269
|Balls Faced
|158
|225
|325
|225
|Avg
|17.2
|38.42
|18.2
|38.42
|SR
|54.43
|119.55
|56
|119.55
|Fours
|10
|30
|21
|30
|Fifties
|0
|1
|0
|1
|Sixies
|2
|6
|2
|6
|Highest
|33
|108
|33
|108
|Hundreds
|0
|1
|0
|1