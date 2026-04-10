Jhye Avon Richardson

Jhye Avon Richardson

bowler

Full name:Jhye Avon Richardson
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Perth Scorchers

Western Australia

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches31518244283
Innings61518444283
Overs89.1135.066.0810.1367.0304.3
Balls------
Maidens28110234255
Runs243793556215719442397
Wickets11271910170110
Avg22.0929.3729.2621.3527.7721.79
SR48.633020.8448.1231.4516.6
Eco2.725.878.422.665.297.87
BB5431144
4w010425
5w100400
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches31518244283
Innings398322243
Not outs0453822
Runs189345611269327
Balls Faced1410751949327297
Avg618.61521.0619.2115.57
SR128.5786.9188.2364.3882.26110.1
Fours073781822
Fifties000400
Sixies2013112
Highest92911714433
Hundreds000000

Jhye Avon Richardson Schedule & Results

County Championship

Jhye Richardson News

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All the cricket news about Jhye Richardson is presented for you here: all his wins and losses, results of past matches and participation in tournaments.

BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

Perth Scorchers beat Sydney Sixers by six wickets in the final of the Big Bash League 2025-26 season. The pace duo of Jhye Richardson and David Payne picked up six wickets between them to skittle the Sixers for a modest 132 before the Scorchers’ openers set up the chase with a partnership of 80.

Jhye Richardson05:51 PM, 20 January, 2026

BBL Qualifier | Twitter in awe as Perth Scorchers storm into final with thumping win over Sydney Sixers

Jhye Richardson03:39 PM, 20 January, 2026

BBL Qualifier | Twitter in awe as Richardson wakes up batter within with beautiful off drive

Jhye Richardson03:53 PM, 23 December, 2025

Australia Makes Bold Bowling Calls Ahead of Last Two Ashes Clash

Jhye Richardson12:30 PM, 20 December, 2024

BGT | McSweeney axed for final two Tests, Konstas handed maiden Australia call-up

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