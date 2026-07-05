Mohammad Elias Sunny

Mohammad Elias Sunny

bowler

Full name:Mohammad Elias Sunny
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Agrani Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4479717174
Innings74716816971
Overs143.534.023.03276.31352.4226.3
Balls------
Maidens1121732873
Runs518161146971759321577
Wickets125934320972
Avg43.1632.216.2228.3228.3821.9
SR71.9140.815.3357.3138.8318.87
Eco3.64.736.342.964.386.96
BB7251355
4w0001550
5w1011711
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4479717174
Innings64415214035
Not outs122243015
Runs382928232266229
Balls Faced14311968123449231
Avg7.614.522.0520.611.45
SR26.5718.1810041.4465.799.13
Fours40133517818
Fifties0001270
Sixies10027306
Highest20151768730
Hundreds000300

Another Players

Sagor

Sagor

Uddin, Nashed

Uddin, Nashed

Rihad, Md Ashraful Hasan

Rihad, Md Ashraful Hasan

Sharifullah, Md

Sharifullah, Md

Islam, Jahurul

Islam, Jahurul

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Hossain, Salman

Hossain, Salman

Hasan, Nahid

Hasan, Nahid

Nuruzzaman

Nuruzzaman

Ahmed, Azmir

Ahmed, Azmir