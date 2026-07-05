Mohammad Elias Sunny
bowler
|Full name:
|Mohammad Elias Sunny
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|4
|7
|97
|171
|74
|Innings
|7
|4
|7
|168
|169
|71
|Overs
|143.5
|34.0
|23.0
|3276.3
|1352.4
|226.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|2
|1
|732
|87
|3
|Runs
|518
|161
|146
|9717
|5932
|1577
|Wickets
|12
|5
|9
|343
|209
|72
|Avg
|43.16
|32.2
|16.22
|28.32
|28.38
|21.9
|SR
|71.91
|40.8
|15.33
|57.31
|38.83
|18.87
|Eco
|3.6
|4.73
|6.34
|2.96
|4.38
|6.96
|BB
|7
|2
|5
|13
|5
|5
|4w
|0
|0
|0
|15
|5
|0
|5w
|1
|0
|1
|17
|1
|1
|10w
|0
|0
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|4
|7
|97
|171
|74
|Innings
|6
|4
|4
|152
|140
|35
|Not outs
|1
|2
|2
|24
|30
|15
|Runs
|38
|2
|9
|2823
|2266
|229
|Balls Faced
|143
|11
|9
|6812
|3449
|231
|Avg
|7.6
|1
|4.5
|22.05
|20.6
|11.45
|SR
|26.57
|18.18
|100
|41.44
|65.7
|99.13
|Fours
|4
|0
|1
|335
|178
|18
|Fifties
|0
|0
|0
|12
|7
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|27
|30
|6
|Highest
|20
|1
|5
|176
|87
|30
|Hundreds
|0
|0
|0
|3
|0
|0