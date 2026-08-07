Mohammad Farhan Khan
wicket keeper
|Full name:
|Mohammad Farhan Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|18
|8
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|3.5
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|28
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|7.3
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|18
|8
|Innings
|79
|13
|3
|Not outs
|8
|6
|1
|Runs
|1627
|142
|10
|Balls Faced
|3290
|233
|13
|Avg
|22.91
|20.28
|5
|SR
|49.45
|60.94
|76.92
|Fours
|216
|12
|0
|Fifties
|10
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|72
|31
|8
|Hundreds
|0
|0
|0