Mohammad Farhan Khan

Mohammad Farhan Khan

wicket keeper

Full name:Mohammad Farhan Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Lahore Region Whites

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches46188
Innings200
Overs3.500
Balls---
Maidens000
Runs2800
Wickets000
Avg000
SR000
Eco7.300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches46188
Innings79133
Not outs861
Runs162714210
Balls Faced329023313
Avg22.9120.285
SR49.4560.9476.92
Fours216120
Fifties1000
Sixies100
Highest72318
Hundreds000

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