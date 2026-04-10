Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

bowler

Full name:Zain ul Hasan
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches953
Innings1143
Overs143.028.09.0
Balls---
Maidens2200
Runs477186114
Wickets870
Avg59.6226.570
SR107.25240
Eco3.336.6412.66
BB440
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches953
Innings1652
Not outs121
Runs4534714
Balls Faced1098679
Avg30.215.6614
SR41.2570.14155.55
Fours6932
Fifties200
Sixies110
Highest692611
Hundreds000

Zain ul Hasan Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch

Root, Billy

Root, Billy