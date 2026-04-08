Aamir Jamal

Aamir Jamal

all rounder

Full name:Aamir Jamal
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Karachi Kings

Lahore Region Whites

Peshawar Zalmi

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2252322
Innings2412322
Overs4.0603.1168.171.5
Balls----
Maidens010650
Runs4321871157721
Wickets1684125
Avg4332.1628.2128.84
SR2453.2224.617.24
Eco10.753.626.8810.03
BB1853
4w0110
5w0310
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2252322
Innings1341920
Not outs0416
Runs10604197279
Balls Faced71082231190
Avg1020.1310.9419.92
SR142.8555.8285.28146.84
Fours1751332
Fifties0200
Sixies08811
Highest10803247
Hundreds0000

Aamir Jamal Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship