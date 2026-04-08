|Full name:
|Aamir Jamal
|Nationality:
|Pakistan
Teams
2026 Teams
Aamir Jamal Schedule & Results
Pakistan Super League
ResultHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi ResultKarachi Kings vs Peshawar Zalmi
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultKarachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Multan Sultans
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ResultKarachi Kings vs Islamabad United
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
ResultMultan Sultans vs Karachi Kings
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
ResultKarachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
ResultKarachi Kings vs Peshawar Zalmi
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Multan Sultans
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultLahore Qalandars vs Karachi Kings
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ResultIslamabad United vs Peshawar Zalmi
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
ResultQuetta Gladiators vs Karachi Kings
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultLahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
ResultRawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Islamabad United
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ResultPeshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Peshawar Zalmi vs Islamabad United
Pakistan Super League
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
County Championship
ResultSussex vs Warwickshire ResultWarwickshire vs Essex
Sussex vs Warwickshire
County Championship
ResultNottinghamshire vs Warwickshire
Warwickshire vs Essex
County Championship
ResultWarwickshire vs Yorkshire
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
ResultWarwickshire vs Glamorgan
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
ResultYorkshire vs Warwickshire
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
ResultSomerset vs Warwickshire
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
UpcomingWarwickshire vs Sussex
Somerset vs Warwickshire
County Championship
UpcomingWarwickshire vs Nottinghamshire
Warwickshire vs Sussex
County Championship
UpcomingHampshire vs Warwickshire
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
UpcomingGlamorgan vs Warwickshire
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
UpcomingEssex vs Warwickshire
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
UpcomingWarwickshire vs Leicestershire
Essex vs Warwickshire
County Championship
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
One-Day Cup