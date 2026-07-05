Mohammad Hassan Azad

Mohammad Hassan Azad

batsman

Full name:Mohammad Hassan Azad
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2025 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches61
Innings4
Overs7.1
Balls-
Maidens1
Runs25
Wickets1
Avg25
SR43
Eco3.48
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches61
Innings104
Not outs10
Runs3190
Balls Faced7996
Avg33.93
SR39.89
Fours364
Fifties17
Sixies1
Highest152
Hundreds7

Another Players

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