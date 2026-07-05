Mohammad Hassan Azad
batsman
|Full name:
|Mohammad Hassan Azad
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|Matches
|61
|Innings
|4
|Overs
|7.1
|Balls
|-
|Maidens
|1
|Runs
|25
|Wickets
|1
|Avg
|25
|SR
|43
|Eco
|3.48
|BB
|1
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|First class
|Matches
|61
|Innings
|104
|Not outs
|10
|Runs
|3190
|Balls Faced
|7996
|Avg
|33.93
|SR
|39.89
|Fours
|364
|Fifties
|17
|Sixies
|1
|Highest
|152
|Hundreds
|7