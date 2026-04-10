Robert Ian Keogh

Robert Ian Keogh

all rounder

Full name:Robert Ian Keogh
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1246788
Innings1434522
Overs1734.2256.353.0
Balls---
Maidens26730
Runs59951403439
Wickets1422816
Avg42.2150.127.43
SR73.2854.9619.87
Eco3.455.468.28
BB1343
4w710
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1246788
Innings2066160
Not outs12518
Runs603718431096
Balls Faced113702028932
Avg31.1132.9126.09
SR53.0990.87117.59
Fours77918785
Fifties19144
Sixies201217
Highest22113459
Hundreds1630

Robert Ian Keogh Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

White, Curtley-Jack

White, Curtley-Jack

Sales, James

Sales, James