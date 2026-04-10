Curtley-Jack White

Curtley-Jack White

bowler

Full name:Curtley-Jack White
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches3120
Innings4719
Overs877.5141.2
Balls--
Maidens1976
Runs2635766
Wickets10624
Avg24.8531.91
SR49.6835.33
Eco35.41
BB94
4w91
5w50
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches3120
Innings458
Not outs202
Runs20588
Balls Faced376119
Avg8.214.66
SR54.5273.94
Fours218
Fifties10
Sixies42
Highest5929
Hundreds00

Curtley-Jack White Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Root, Joe

Root, Joe

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Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

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Luxton, William

Luxton, William

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Shakil, Saud

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Fraine, William

Chohan, Jafer

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