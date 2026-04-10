Ben William Sanderson

Ben William Sanderson

bowler

Full name:Ben William Sanderson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches984876
Innings1654475
Overs2991.3324.1247.1
Balls---
Maidens780242
Runs794317602144
Wickets3586187
Avg22.1828.8524.64
SR50.1331.8817.04
Eco2.655.428.67
BB1034
4w1902
5w1800
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches984876
Innings1332322
Not outs42614
Runs85015963
Balls Faced176125281
Avg9.349.357.87
SR48.2663.0977.77
Fours12583
Fifties000
Sixies522
Highest463112
Hundreds000

Ben William Sanderson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(19 ov.) 217/4

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Cox, Ben

Cox, Ben

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Root, Joe

Root, Joe

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Cook, Sam

Cook, Sam

Gowler, George

Gowler, George